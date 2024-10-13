Російські військові покращили свою координацію завдяки терміналам Starlink - The Washington Post

Російські загарбники значно підвищили свою ефективність на фронті після того, як почали використовувати супутникові термінали Starlink.

Про це пише видання The Washington Post.

У повідомленні вказується, що Росія використовує "чорний ринок" для придбання терміналів Starlink, оскільки офіційно вона не може їх закуповувати через санкції.

Автори статті пишуть, що мільярдер Ілона Маска навмисно не намагається заблокувати роботу терміналів Starlink, оскільки прихильно ставиться до російських окупантів.

У статті зазначається, що на початку війни росіяни використовували радіо для передачі інформації про те, що вони бачать, натомість ЗСУ використовували термінали Starlink, що було їх перевагою. Росіяни теж почали використовувати такий спосіб передачі інформації.

Українські військові, які обороняли Вугледар, раніше писали, що термінали Starlink стали одним з ключових факторів, які дозволили загарбникам заволодіти перевагою. Наразі росіяни використовують термінали Starlink для координації своїх дій під час наступу та завдавання артилерійських ударів.

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Командир взводу безпілотників 93-ї механізованої бригади на ім’я Євген розповів журналістам, що раніше росіяни не могли контролювати деякі їхні рухи, маневри, артилерію та піхоту, але тепер ситуація змінилася.

Аналіз видання показав, що термінали Starlink можна без перешкод купити в Росії за одну тисячу доларів, що не сильно перевищує вартість терміналів в інших країнах. Для того, щоб уникнути блокування їх привʼязують до іноземних номерів телефонів та поштових скриньок.

Більшість терміналів до Росії постачається з країн Європи через Обʼєднані барські Емірати. Російські постачальники рекомендують під час реєстрації вказувати українські дані, щоб термінали не були заблоковані.

Видання пише, що компанія Starlink може відключати окремі термінали по номеру, або блокувати цілі зони на поверхні планети для отримання сигналу. Співрозмовник видання заявив, що технічно компанія може визначити місцезнаходження активних терміналів на основі їхніх пінгів до супутників, але буде важко розпізнати користувача на лінії фронту, де українці та росіяни однаково використовують Starlink.

У Пентагоні журналістам заявили, що борються з цією проблемою, однак не надали жодних подробиць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вперше встановила Starlink на "Шахед".

Крім того, ми раніше інформували, що термінали Starlink ЗСУ вийшли з ладу в перший день наступу РФ на Харківщині.

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