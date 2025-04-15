Російські військові повернулися до бронетехніки у штурмових операціях: ISW оцінив, з чим це пов’язано

Російська бронетехніка / © The New Times

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Російські війська активізують використання бронетехніки у зоні бойових дій. Відомо, що наприкінці 2024 та на початку 2025 року вони в основному відвели бронетехніку для вогневої підтримки та покладалися на піхоту для наступу.

Про це повідомили в ISW.

“Російські війська продовжують наступати невеликими групами піхоти вздовж лінії фронту, але, можливо, знову використовують бронетехніку для штурмових операцій на передовій у рамках загальної інтенсифікації вздовж усієї лінії фронту”, — йдеться у повідомленні.

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За іншими оцінками ISW, російська оборонно-промислова база не може виробляти нову броньовану техніку та артилерійські системи зі швидкістю, яка може компенсувати поточні темпи втрат Росії в середньо- та довгостроковій перспективі. Тож російські війська, ймовірно, використовують альтернативні цивільні транспортні засоби в штурмових операціях для посилення механізованих штурмів на тлі побоювань щодо скорочення поставок бронетехніки радянських часів.

“Нещодавня інтенсифікація російської бронетехніки свідчить про те, що командування дедалі менше турбується про скорочення запасів бронетехніки або може погодитися на додаткові втрати, якщо армія РФ зможе отримати переваги для майбутнього припинення вогню”, — завершили в Інституті.

Нагадаємо, армія РФ нещодавно просунулася в Курській області на тлі продовжених зусиль витіснити ЗСУ з їхніх позицій, що залишилися в цьому районі. У Бєлгородській області тривали бої.