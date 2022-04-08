Росіяни продовжують воювати в Україні абсолютно безглуздо і максимально жорстоко - Зеленський у парламенті Фінляндії

Росія кинула на війну проти України усіх, "хто здатний тримати в руках зброю", сказав Зеленський.

Російська Федерація кинула на окупацію України усі боєздатні сили своєї армії з усієї їхньої території аж до Далекого Сходу, але навіть і їх не вистачило для реалізації путінського плану.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Едускунті, парламенті Фінляндії.

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Зеленський розповів фінським політикам, що Росія кинула на війну проти України усіх, "хто здатний тримати в руках зброю". Це як бойовиків з різних терористичних груп і так званих "приватних армій", так і хлопців 2003-2004 року.

"Тому Росія збирає якомога більше взагалі будь-яких людей, які здатні тримати в руках зброю, щоб продовжити агресію проти України. Шукає найманців по всьому світу. Направляє бойовиків з різних де-факто терористичних груп і так званих "приватних армій", які створені деякими російськими посадовцями. Кого ми тільки не бачили серед полонених російських військових. І дуже досвідчених вбивць, і зовсім юних хлопців 2003-2004 років народження. Але ніхто з них не міг адекватно пояснити – для чого їм ця війна проти України. Для чого ці ракетні удари по мирним людям. Для чого жорстокість, яку світ побачив в Бучі та інших містах, звільнених українською армією", - зазначив український президент.

Також очільник України зауважив, що серед російських військових були ті, які придумували різні способи, аби не воювати в Україні. Але, як наголосив Зеленський, це є мала кількість охочих.

"Звісно, серед майже двохсот тисяч російських окупантів на нашій землі були ті, хто робив усе, щоб не воювати. Хто втікав у Росію, хто свідомо здавався в полон, хто наносив собі тяжкі травми, щоб потрапити у лікарню і виїхати із зони бойових дій. Але все ж таки це була меншість. А більшість їхньої армії продовжує воювати незрозуміло за що на нашій землі. Абсолютно безглуздо. І максимально жорстоко. Продовжує воювати так, що часто думаєш – чи це люди взагалі?" - сказав український президент.

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