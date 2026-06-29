Російські військові просунулися на двох напрямках: де тривають бої і що із Костянтинівкою

Російські військові / © Associated Press

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Російська армія просунулася на Куп’янському, Олександрівському напрямках та продовжує проникати у Костянтинівку.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Куп’янський напрямок

Джерело, яке пов’язане із Західним угрупованням військ РФ, 28 червня повідомило, що російські війська очистили Петропавлівку (на схід від Куп’янська) та Курилівку (на південний схід від Куп’янська).

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В ISW вважають, що це свідчить про те, що українські війська більше не утримують позицій у Петропавлівці, Курилівці та Піщаному (на схід від Курилівки).

© Інститут вивчення війни (ISW)

Бої за Констянтинівку

Російські війська продовжують проникати навколо українських позицій у Костянтинівці. Український військовий у статті, опублікованій 27 червня, повідомив Bloomberg, що українські війська знищують близько 90 відсотків російських диверсантів на Костянтинівському напрямку, тому говорити про захоплення міста рано.

Краматорський напрямок

Російські війська готують майбутнє поле бою поблизу Краматорська і продовжують використовувати удари, зокрема авіабомби. Також у Bloomberg йдеться, що російські війська використовують авіабомби проти Краматорська частіше, ніж артилерію. В ISW пояснюють, що таким чином окупанти хочуть залякувати місцеве населення.

Олександрівській напрямок

Американські аналітики стверджують, що російські війська продовжують місії з інфільтрації на напрямку Олександрівки. Вони посилаються на заяву українського військового спостерігача Костянтина Машовець, який 28 червня повідомив про те, що українські війська вийшли з Рибного (на південь від Олександрівки) раніше, а російські війська окупували частину Красногірського (на північ від Рибного).

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Військовий спостерігач додав, що російські ДРГ діють між Злагодою та Добропіллям. Водночас українські війська захопили більшу частину Березового (на південний схід від Олександрівки) та просунулися на південний схід від населеного пункту, але невеликі російські групи утримують позиції на південно-західній околиці та північно-західній околиці Березового.

Машовець повідомив, що українські війська утримують позиції на південному сході Запоріжжя (на південний схід від Березового) та на південь від населеного пункту, але невеликі російські групи діють у Новомиколаївці та на північній околиці Калинівського. Однак невеликі російські групи діють між Новогригорівкою та Новомиколаївкою, зокрема на захід від Калинівського та поблизу Вербового.

Однак американські аналітики вважають, що в Міністерстві оборони Росії перебільшують просування окупантів в безпосередній близькості від Олександрівки.

Нагадаємо, що диктатор Володимир Путін осоромився, коментуючи ситуацію на фронті. Він «захопив» російське місто замість української річки.

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