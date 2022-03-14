Російські військові розповідають дружинам про "чистилище" в Україні, а ті їм - про санкції в дії

Російські військові розповідають дружинам про "чистилище" в Україні, а ті їм - про санкції в дії

Вояки РФ вже мріють про повернення і звільнення із армії.

Навіть вже з Росії дружини ворожих військових розповідають їм про "чистилище", яке відбувається в Україні, хоча ті бачать це на власні очі і готові звільнятись.

Про це чути з чергового перехоплення, яке оприлюднило СБУ.

Окрім того у розмові, яка стала доступною, дружина військового РФ розповідає, що хороших новим зовсім немає, бо вже почали відчувати дії санкції майже всі. "ВТБ під санкціями, «Альфа» під санкціями, жодні програми не працюють і не можна оплачувати з телефону. Можна лише зняти зарплатню у банкоматі. І з кредиткою якась херня: гроші ще є, а пишуть: замало коштів", - розповідає жінка.

В свою черго чоловік доповідає, що і в нього ситуація не краща, що щойно повернеться звільниться з війська і знайде собі «нормальну роботу». Та дружина боїться, що у чоловіка повернутись може не вийде, адже комусь із знайомих жінок, її обранець написав, що певно з України він не повернеться, бо тут "справжнє чистилище".

Незважаючи на тотальну пропаганду Кремля, у росіян закінчилися хороші новини Незважаючи на тотальну пропаганду Кремля, у росіян закінчилися хороші новини Ось що російські загарбники чують від своїх дружин про «нове» життя під санкціями: «ВТБ под санкциями, «Альфа» под санкциями, никакие приложения не работают и нельзя оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то херня: деньги еще есть, а пишут: недостаточно средств». Та й на картці – тільки стандартна заробітна плата, без обіцяних доплат. Тому окупант обіцяє, що скоро повернеться додому, звільниться з війська і знайде собі «нормальну роботу». Та дружина не вельми цьому вірить, бо подрузі чоловік написав, що «в Україні справжнє чистилище і живими повернуться не всі». Але це був їхній вибір. І Україна зробить усе, щоб вони за нього відповіли! Разом переможемо! #СТОЇМО #ЗупинимоОкупантів #stoprussia Опубліковано Служба безпеки України Понеділок, 14 березня 2022 р.

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