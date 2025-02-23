Російські військові розстріляли українських полонених на Курському напрямку – Лубінець

Він заявив, що вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для фіксації цього воєнного злочину та притягнення винних до відповідальності.

Російські окупанти ймовірно здійснили жорстокий розстріл українських військовополонених на Курському напрямку. Відповідне відео поширюється у соцмережах.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами одного з українських військових, серед розстріляних – воїни 82-ї бригади. На кадрах видно, як російський військовий свідомо стріляє в голову беззбройному українському полоненому.

Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що цей злочин є черговим доказом нелюдської жорстокості російської армії та грубим порушенням Женевської конвенції. Він заявив, що вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для фіксації цього воєнного злочину та притягнення винних до відповідальності.

Омбудсмен закликав усіх, хто має додаткову інформацію про злочин, звертатися на "гарячу лінію": 0800 50 17 20.

"Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно! Кожен злочин буде розслідуваний, кожен винний – покараний!" – наголосив Лубінець.

Раніше повідомлялось, що росіяни розстріляли шістьох українських військовополонених.