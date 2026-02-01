Російські військові сховалися у трубі, але їх дістали дрони ЗСУ (відео)

Дрон / © ТСН.ua

Бійці 225-го окремого штурмового полку Збройних сил України провели бойову операцію із застосуванням безпілотників проти російських військових. За даними підрозділу, окупанти намагалися використати дренажну трубу як укриття, однак були виявлені та знищені.

Відео операції оприлюднили на офіційній сторінці полку у Facebook.

На кадрах зафіксовано роботу українських дронів по виявленій цілі.

© із соцмереж

У підрозділі зазначили, що російських військових загнали у дренажну систему, після чого по них відпрацювали безпілотниками. За словами військових, російська розвідувальна група намагалася непомітно пройти повз українські позиції, однак була викрита.

У результаті, як стверджують у полку, ворожа група зазнала втрат у повному складі.

Українські військові регулярно використовують безпілотники для розвідки та ураження цілей, що дозволяє ефективніше виявляти переміщення противника та зменшувати ризики для особового складу.

Раніше український військовий Мирослав Гай стверджував, що українські десантники знищили велику групу диверсантів, які пробиралися газопроводом.

Видання Sky News також розповідало про те, як росіяни скористалися газопроводом на Курщині.

Згодом стало відомо, що росіяни, які лізли газопроводом у Суджі, страждають на важку хворобу легенів.