Російські військові скинули на Херсонщину чотири авіабомби: є загиблі та поранені

Удару окупанти завдали близько 10 ранку понеділка.
Російські окупанти зранку 25 вересня скинули чотири авіабомби на Берислав Херсонської Области. Внаслідок терористичної атаки щонайменше одна людина загинула, ще декілька дістали поранень.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, російські військові скинули на місто чотири авіабомби. Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.
Водночас Херсонська обласна прокуратура додала, що удару завдали близько 10:00. Попередньо, авіабомби скинули з літака Су-34.
Нагадаємо, що окупанти змінили логістику на Бахмутському напрямку.
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