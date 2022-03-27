Російські військові в Білорусі обмінюють паливо і провізію на спиртне – Генштаб

Російські військові в Білорусі обмінюють паливо і провізію на спиртне – Генштаб

У Генштабі ЗСУ морально-психологічний стан військ противника оцінюють як низький.

Російські військові, перебуваючи на території Білорусі, продають паливо і провізію або обмінюють їх на спиртне.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"По маршрутах руху російських військових колон по території Республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої", йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що через великі втрати, які російська армія зазнала на території України, в окупантів брак кадрів. Через це до лав збройний сил РФ набирають алкоголіків та наркоманів.

Крім того, російські загарбники продовжують активне використання транспортної мережі республіки Білорусь. Також білоруські високопосадовці лобіюють відправлення білоруських військових на війну проти України.

"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять", - звернення Володимира Зеленського

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