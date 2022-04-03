Російські військові в Ірпені розстрілювали жінок та дівчат, а потім танками їздили по тілах - мер

Найбільше загиблих знайдено на вулицях Пушкінській та Лермонтова.
Російські окупанти в Ірпені Київської області жорстоко вбивали мирних жителів. Відомо, що вони розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах.
Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.
Маркушин зазначив, що у місті загинуло багато цивільних через артобстріли та міни. Також вбивці масово розстрілювали людей просто посеред вулиці. Найбільше загиблих знайдено на вулицях Пушкінській та Лермонтова.
"Вони розстріляли дівчат та жінок, а потім їздили по них танками", - сказав Маркушин.
Нагадаємо, у Бучі волонтери сотнями збирають тіла застрелених людей.
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