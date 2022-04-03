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Російські військові в Ірпені розстрілювали жінок та дівчат, а потім танками їздили по тілах - мер

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Російські військові в Ірпені розстрілювали жінок та дівчат, а потім танками їздили по тілах - мер

facebook.com/MNS.GOV.UA

Найбільше загиблих знайдено на вулицях Пушкінській та Лермонтова. 

Російські окупанти в Ірпені Київської області жорстоко вбивали мирних жителів. Відомо, що вони розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах. 

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. 

Маркушин зазначив, що у місті загинуло багато цивільних через артобстріли та міни. Також вбивці масово розстрілювали людей просто посеред вулиці. Найбільше загиблих знайдено на вулицях Пушкінській та Лермонтова. 

"Вони розстріляли дівчат та жінок, а потім їздили по них танками", - сказав Маркушин. 

Нагадаємо, у Бучі волонтери сотнями збирають тіла застрелених людей. 

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