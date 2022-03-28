Російські військові викрали 17 жителів Херсонської області

Зі зниклими немає зв'язку.
Російські військові викрали і утримують близько 17 жителів Херсонської області.
За даними Євромайдану SOS, зниклих та затриманих російськими військовими жителів Херсонщини дев'ятеро. Ще про трьох заявляє доктор біологічних наук, професор Іван Мойсієнко. Про 5-6 затриманих раніше говорив Голопристанський міський голова.
Так, за даними Євромайдану SOS у Херсонській області військові РФ викрали і утримують:
- секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва
- старосту Старозбур'ївської ТГ Віктора Маруняка
- голову Чулаківської ТГ Олександра Мусієнка
- секретаря Скадовської міськради Юрія Палюха
- міського голову Берислава Олександра Шаповалова
- чиновника Олешківської міськради Олександра Зарівного
- громадського діяча з Нової Каховки Сергія Цигіпу
- депутата Корабельної ради Херсона Дмитра Афанасьєва
- голову селища Ніжні Сірогози Дмитра Такаджи
Нагадаємо, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва. Успіх ЗСУ в Херсоні буде важким ударом по військових зусиллях командування Росії, пишуть західні ЗМІ.
Віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у Херсоні окупанти планують "показові акції".
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