Російські військові викрали 17 жителів Херсонської області

Зі зниклими немає зв'язку.

Російські військові викрали і утримують близько 17 жителів Херсонської області.

За даними Євромайдану SOS, зниклих та затриманих російськими військовими жителів Херсонщини дев'ятеро. Ще про трьох заявляє доктор біологічних наук, професор Іван Мойсієнко. Про 5-6 затриманих раніше говорив Голопристанський міський голова.

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Так, за даними Євромайдану SOS у Херсонській області військові РФ викрали і утримують:

секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва

старосту Старозбур'ївської ТГ Віктора Маруняка

голову Чулаківської ТГ Олександра Мусієнка

секретаря Скадовської міськради Юрія Палюха

міського голову Берислава Олександра Шаповалова

чиновника Олешківської міськради Олександра Зарівного

громадського діяча з Нової Каховки Сергія Цигіпу

депутата Корабельної ради Херсона Дмитра Афанасьєва

голову селища Ніжні Сірогози Дмитра Такаджи

Нагадаємо, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва. Успіх ЗСУ в Херсоні буде важким ударом по військових зусиллях командування Росії, пишуть західні ЗМІ.

Віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у Херсоні окупанти планують "показові акції".

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