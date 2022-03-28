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Російські військові викрали 17 жителів Херсонської області

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Російські військові викрали 17 жителів Херсонської області

Зі зниклими немає зв'язку.

Російські військові викрали і утримують близько 17 жителів Херсонської області. 

За даними Євромайдану SOS, зниклих та затриманих російськими військовими жителів Херсонщини дев'ятеро. Ще про трьох заявляє доктор біологічних наук, професор Іван Мойсієнко. Про 5-6 затриманих раніше говорив Голопристанський міський голова.

Так, за даними Євромайдану SOS у Херсонській області військові РФ викрали і утримують:

  • секретаря Новокаховської міськради Дмитра Васильєва
  • старосту Старозбур'ївської ТГ Віктора Маруняка
  • голову Чулаківської ТГ Олександра Мусієнка
  • секретаря Скадовської міськради Юрія Палюха
  • міського голову Берислава Олександра Шаповалова
  • чиновника Олешківської міськради Олександра Зарівного
  • громадського діяча з Нової Каховки Сергія Цигіпу
  • депутата Корабельної ради Херсона Дмитра Афанасьєва
  • голову селища Ніжні Сірогози Дмитра Такаджи

Нагадаємо, що російські окупанти втратили повний контроль над Херсоном. Загарбникам тепер важче прорватися до Миколаєва. Успіх ЗСУ в Херсоні буде важким ударом по військових зусиллях командування Росії, пишуть західні ЗМІ.

Віцепрем’єрміністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у Херсоні окупанти планують "показові акції".

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