Російські військові викрали службові машини з автопарку лісництва на Київщині, а тоді спалили адмінбудівлю

Російські військові викрали службові машини з автопарку лісництва на Київщині, а тоді спалили адмінбудівлю

Росіяни продовжують займатися мародерством.

З Димерського лісового господарства, що у селі Катюжанка Київської області, російські окупанти вкрали автомобілі. Мешканців Київщини просять бути обережними, оскільки ворого може пересуватися на машинах.

Про це інформує Київське обласне управління лісового та мисливського господарства.

У повідомленні зазначається, що 20 березня з території державного підприємства, яке перебуває під тимчасовою окупацією, загарбники викрадено автомобілі:

марки Nissan X-Trail, державний номер АІ4967ОС;

марки Тойота Кемрі, державний номер АІ5777НВ;

марки GREAT WALL WINGLE сірого кольору, державний номео СВ7449ЕС:

КамАЗ 43118-10, державний номер АІ 6814СН;

Кабіна дубль 7 місць Mercedes wіngle; дубль каб lgwdb4195mb657944

А також, вкрали дві пожежні машини та екскаватор.

"Просимо мешканців Київської області бути пильними, на вказаних автомобілях може пересуватись ворог. Правоохоронні органи проінформовані. Окрім того, 20.03.2022 було окупантами було спалено приміщення адмінбудівлі Шевченківського лісництва ДП "Димерський лісгосп", - зауважили у лісництві.

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