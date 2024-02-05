Російські військові винайшли новий спосіб захисту від FPV-дронів?! Унікальне відео з телефона загарбника

Український fpv-дрон зумів уразити захищені автівки окупантів. Загарбники намагалися обладнати машини захисними екранами, щоб безпілотники не змогли пробити броню. Але як наслідок два автомобілі росіян вигоріли майже вщент. Окупанти навіть самі виклали у своїх соцмережах відео наслідків прильоту.

По світлинах і відео спеціалісти змогли визначити тип цього безпілотника. Такого хаосу на російських позиціях наробив FPV-дрон "Грім". Відео ураження цієї ворожої техніки оприлюднене також на телеграм-каналі “Небо Перемоги”.

Це не перші спроби росіян модернізувати свої автівки. Зокрема раніше вони навішували спеціальні антидронові сітки, щоб перехоплювати дрони ще на підльоті, а також використовували системи РЕБ.

Хоч така модернізація і покращує захист, але наші пілоти все одно знаходять уразливі місця на ворожій техніці зі слабкою бронею.

Утім трапляються і неуспішні запуски дронів по ворогу. Переважно це стається через неякісні плати підриву. Командир роти снайперів в 58 ОМБ Сергій Варакін каже, щоб покращити результативність знищення ворога нашими безпілотниками потрібно заводське виробництво плат ініціації.

Покращена компонентна база допоможе вберегти життя наших операторів дронів, а також не допустить попадання нерозірваних БПЛА до рук ворога. Адже окупанти можуть дослідити зразки і використовувати ці знання проти українських воїнів.