Російські військові залишили аеродром у Білорусі, з якого наносили удари по українських містах

Перекидання техніки з Білорусі свідчить про брак ресурсів у російській армії.
У четвер, 7 квітня, з військового аеродрому в білоруському місті Ліда російські збройні сили вивезли всю техніку. Немає там уже також російської авіації.
Про це повідомляє з посиланням на власні джерела телеграм-канал @motolkohelp.
У повідомленні зауважили, що саме з цього аеродрому вилітали російські літаки, які бомбардували ракетними ударами міста в Україні.
Цього ж дня у білоруських пабліках повідомляли, що у бік Росії вивозять ракетний комплекс “Іскандер”. Очевидці припустили, що цю техніку перекидають для перебазування на південний схід України, де російська армія готує великий наступ.
Перекидання техніки з Білорусі свідчить про брак ресурсів у Росії після величезних втрат, яких вони зазнали за перші півтора місяці війни в Україні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія готова відбити наступ російських військ на Донбасі.
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