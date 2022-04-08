Російські військові залишили аеродром у Білорусі, з якого наносили удари по українських містах

Російські військові залишили аеродром у Білорусі, з якого наносили удари по українських містах

Перекидання техніки з Білорусі свідчить про брак ресурсів у російській армії.

У четвер, 7 квітня, з військового аеродрому в білоруському місті Ліда російські збройні сили вивезли всю техніку. Немає там уже також російської авіації.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела телеграм-канал @motolkohelp.

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У повідомленні зауважили, що саме з цього аеродрому вилітали російські літаки, які бомбардували ракетними ударами міста в Україні.

Цього ж дня у білоруських пабліках повідомляли, що у бік Росії вивозять ракетний комплекс “Іскандер”. Очевидці припустили, що цю техніку перекидають для перебазування на південний схід України, де російська армія готує великий наступ.

Перекидання техніки з Білорусі свідчить про брак ресурсів у Росії після величезних втрат, яких вони зазнали за перші півтора місяці війни в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія готова відбити наступ російських військ на Донбасі.

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