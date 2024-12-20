Російські військові застосовують нову тактику на фронті: деталі від ЗСУ

Армія РФ не відмовилася від своїх цілей і намагається захопити якомога більше територій. При цьому загарбники вдаються до нової такти на фронті.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

За його словами, армія РФ почала дозовано використовувати свою техніку. Окупанти застосовують тактику малих штурмових груп з легкою неброньованою технікою на лінії бойового зіткнення - замість "масованих механізованих накатів". Також росіяни вдаються до тактики "інфільтрації" особового складу та його розосередження: це коли штурмові групи підтримуються невеликою групою бронетехніки.

"Ворожі штурмовики намагаються інфільтруватися до наших позицій, потім розосереджуються і закріплюються...Окупанти відмовились від тактики застосування великої кількості бронетехніки, адже цьому не сприяють погодні умови, і Сили оборони докладають зусилля, щоб техніки було якомога менш", - розповів Волошин.

Крім того, російські війська намагаються не штурмувати "в лоб", а прориватися через ліві та праві фланги.

Нагадаємо, раніше Назар Волошин повідомив, скільки окупантів направила РФ на захоплення Донбасу. Росіяни кинули 150 тисяч солдатів на три найактивніші напрямки фронту на сході України - Покровський, Курахівський і Времівський.

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