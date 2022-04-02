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Російські військові завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у Шепетівці, через що виникла пожежа

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Російські військові завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у Шепетівці, через що виникла пожежа

Associated Press

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок влучання ракети немає.

Під час повітряної тривоги 2 квітня ворог здійснив ворожий ракетний удар по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області. Внаслідок влучання ракети виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

За його словами, пожежу на інфраструктурному об'єкті ліквідовують працівники ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

"Дуже прошу усіх жителів Хмельницької області не поширювати неперевірену інформацію у соціальних мережах та телеграмканалах. Інформуватиму про деталі", - сказав Гамалій.

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