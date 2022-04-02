Російські військові завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у Шепетівці, через що виникла пожежа

Російські військові завдали ракетного удару по промисловому об'єкту у Шепетівці, через що виникла пожежа

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок влучання ракети немає.

Під час повітряної тривоги 2 квітня ворог здійснив ворожий ракетний удар по промисловому об'єкту у Шепетівці Хмельницької області. Внаслідок влучання ракети виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Також читайте На Донеччині ЗСУ за декілька годин розгромили батальйонну тактичну групу окупантів з РФ: фото

За його словами, пожежу на інфраструктурному об'єкті ліквідовують працівники ДСНС. За попередньою інформацією, постраждалих нема.

"Дуже прошу усіх жителів Хмельницької області не поширювати неперевірену інформацію у соціальних мережах та телеграмканалах. Інформуватиму про деталі", - сказав Гамалій.

Читайте також: