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Російські військові завдали ракетного удару по селу в Одеській області

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Окупанти завдали ракетного удару по селу Тузли.

По селищу Тузли Одеської області в ніч проти 7 березня російські окупанти, яких Путін відправив воювати проти України, завдали ракетного удару. 

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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