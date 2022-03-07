Російські військові завдали ракетного удару по селу в Одеській області

Російські військові завдали ракетного удару по селу в Одеській області

Окупанти завдали ракетного удару по селу Тузли.

По селищу Тузли Одеської області в ніч проти 7 березня російські окупанти, яких Путін відправив воювати проти України, завдали ракетного удару.

Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв немає.