Російські військові завдали удару по Нікополю: сталася пожежа, є поранені (фото)

Внаслідок обстрілу постраждала 75-річна жінка.
Російські окупанти вкотре завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині. Внаслідок чого сталася пожежа, поранення отримала місцева мешканка.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як стало відомо, російські війська атакували Нікополь вдень 6 березня. Внаслідок чого зайнявся житловий будинок - пожежу згодом ліквідували надзвичайники.
“Внаслідок обстрілу постраждала 75-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилась”, - додали в МВС України.
Нагадаємо, що 3 березня російські окупанти 11 разів атакували територію Нікопольського району на Дніпропетровщині.
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