Російські військові збільшили свою активність на одному із напрямків фронту - ЗСУ

За останні п'ять днів на Таврійському напрямку ворог втрачає щодня понад 250 осіб.

Російські військові посилили свою активність на Таврійському напрямку. За минулу добу ворог здійснив 912 артилерійських обстрілів.

Про це розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону у четвер, 5 жовтня.

"Якщо казати про зону відповідальності нашого напрямку, то ворог за добу здійснив 912 артилерійських обстрілів. Тут пішло деяке збільшення. Загалом російські окупанти після втрат позицій за попередній період різко збільшили свою активність. Провели 41 бойове зіткнення на Таврійському напрямку", - зазначив він.

За його словами, на інших напрямках окупанти намагаються відновити раніше втрачені позиції.

"Безуспішно ворог намагався відновити втрачене положення в напрямку Авдіївки, намагався покращити тактичне положення в районі Ласточкиного. Продовжує штурми біля Мар'їнки та діє біля Красногорівки. Загалом там зафіксовано понад 15 невдалих ворожих атак. На Шахтарському напрямку наші воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Рівнополя, а на Запорізькому - біля Новодарівки, Вербового та Роботиного. Ми продовжуємо ведення наступальної операції", - додав він.

Штупун розповів, що на Таврійському напрямку за минулу добу Сили оборони знищили 309 окупантів, а трьох - взяли в полон.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії виконали 1240 вогневих завдань. Загальні втрати ворога на нашому напрямку склали 309 осіб. Якщо казати про останні 5 діб, то ворог втрачає щодня понад 250 осіб. Троє ворогів захоплено в полон за добу. Знищено 4 танки, 13 бойових броньованих машин, 4 артилерійських системи, 2 автомобілі і одну одиницю спецтехніки. Також знищено чотири одиниці ворожих складів", - підсумував він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ЗСУ наступають та штурмують на 2 напрямках фронту.

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