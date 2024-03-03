Російські військові здійснили атаки хімічною зброєю на позиції ЗСУ: подробиці

Протягом минулої доби, 2 березня, окупаційні війська агресорки Росії дев'ять разів скинули хімічну зброю на позиції українських захисників. Майже всі випадки зафіксовано у Запорізькій області.

Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Маємо одразу дев'ять скидів за добу. Майже всі вони у Запорізькій області на Запорізькому напрямку", - каже він.

За його словами, загалом минулу добу ворог вчинив 43 бойові зіткнення - це теж є певним зниженням. Також росіяни вчинили 950 обстрілів.

"Зокрема, зараховано одразу дев'ять скидів із безпілотників хімічних речовин в гранатах сльозогінно-задушливої дії. Це є порушенням конвенції про застосування хімічної зброї", - наголосив представник ЗСУ.

Лиховій пояснив, що скинутий окупантами засіб схожий на той, який застосовує поліція для розгону мітингів. Російська армія вже не вперше використовує цю речовину на фронті.

Нагадаємо, військові на різних ділянках фронту фіксували використання забороненої хімзброї ворогом. Зокрема, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що окупанти почали використовувати проти ЗСУ хімічну зброю, яка вбиває за 5 хвилин. Йдеться про гранати РГ-ВО із хлорацетофеноном (різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями).

Читайте також: