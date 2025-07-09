Російські військові злочинці "як у сафарі" полюють на цивільних у Херсоні (відео)

Російські військові злочинці як у сафарі полюють на цивільних у Херсоні (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Ситуація для мирних мешканців Херсонщини стає дедалі тривожнішою. Російські окупанти безсоромно перетворили регіон на «сафарі», полюючи на цивільне населення за допомогою дронів.

Про це повідомив головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов.

Атаки на мирних жителів стали щоденною буденністю, а самі загарбники цинічно публікують кадри та заявляють, що це «хороша практика для молодих операторів дронів».

Реклама

«Неймовірно, але факт: ці нелюди вважають Херсон „російським містом“ і навіть частиною Російської Федерації, і при цьому вбивають мирних жителів», — пише Юрій Бутусов.

Ситуація на Херсонщині. / © Telegram / Бутусов плюс

Нагадаємо, російські війська вкотре обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, внаслідок чого пошкоджень зазнала будівля багажного відділення та були вибиті вікна. Однак усі вісім людей, що перебували в укритті, не постраждали.