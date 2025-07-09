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- Війна
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Російські військові злочинці "як у сафарі" полюють на цивільних у Херсоні (відео)
Російські окупанти перетворили регіон на «сафарі», цинічно полюючи на цивільне населення за допомогою дронів.
Ситуація для мирних мешканців Херсонщини стає дедалі тривожнішою. Російські окупанти безсоромно перетворили регіон на «сафарі», полюючи на цивільне населення за допомогою дронів.
Про це повідомив головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов.
Атаки на мирних жителів стали щоденною буденністю, а самі загарбники цинічно публікують кадри та заявляють, що це «хороша практика для молодих операторів дронів».
«Неймовірно, але факт: ці нелюди вважають Херсон „російським містом“ і навіть частиною Російської Федерації, і при цьому вбивають мирних жителів», — пише Юрій Бутусов.
Нагадаємо, російські війська вкотре обстріляли залізничний вокзал у Херсоні, внаслідок чого пошкоджень зазнала будівля багажного відділення та були вибиті вікна. Однак усі вісім людей, що перебували в укритті, не постраждали.