Російські військові змінили тактику застосування танків на фронті: що відомо

Армія Російської Федерації змінила тактику використання важкої техніки на фронті. Так, окупанти використовують танки не для штурмів, а - як засоби транспортування.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.

"Дуже знизили застосування на наших напрямках бронетехніки, танків. Танки вже не використовуються як машини прориву чи навіть як машини вогневої підтримки, а скоріше вже як транспорт. За два роки повністю змінилася картина всього бою", - розповів Трегубов.

З його слів, у росіян закінчилися сучасні танки і вони змушені використовувати радянський резерв. Військовий називає його "третьосортним браком".

"Росіяни дуже сильно вичерпали навіть радянський резерв, який був спрямований на війну з усім НАТО", - каже Віктор Трегубов.

Як повідомлялося, росіяни задіяли стратегічні резерви під час наступу на Курахове в Донецькій області. Хоч загарбники планували залучити їх до бойових дій значно пізніше.

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