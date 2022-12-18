Російські військові знищили херсонську виноробню, яка пережила дві світових війни

Виноградники та вся територія опинилися під російською окупацією.

Військові РФ повністю розграбували колекцію вин історичного шато на Херсонщині, котру збирали декілька поколінь виноробів.

Про це повідомила група "Інформаційний спротив".

Зазначається, що ворог у Херсонській області знищив шато ім. Трубецького, яке пережило Першу і Другу світові війни, загалом проіснувавши 126 років.

"Виноробня постраждала сильно. Окупанти повністю пограбували колекцію вин, яку збирали кілька поколінь. Викрали сім пляшок вина, які зберігалися від початку 20 століття ще за часів князя Трубецького", - йдеться в повідомленні.

За наданою інформацією, росіяни пошкодили лабораторію підприємства та замінували виноградники.

"Постраждала будівля історичного шато та будинку на території. Вкрали обладнання та меблі ресторану, готелю, офісу, магазину. Вина, що перебували на витримці, також зникли", - додає Інформаційний спротив.

Нагадаємо, росіяни пограбували Херсонський художній музей - вони вивезли з нього п'ять фур і два шкільних автобуси унікальних експонатів.

Крім того, російські загарбники вкрали з тимчасово окупованого Херсона пам'ятник російському князю Григорію Потьомкіну, а також пам’ятник Федору Ушакову. Масові крадіжки з міста зафіксовано після того, як окупанти оголосили про так звану евакуацію.

Мапа війни на 16 грудня: росіяни обстрілюють Бахмутський напрямок і укріплюються на Херсонщині