Російські військові знову обстріляли село Запорізької області: пошкоджені приватні будинки

Російські війська продовжують потужні обстріли населених пунктів Запорізької області. Цього разу під обстріл попало знову село Кам'янське.

Внаслідок чергової збройної атаки росіян по Кам’янському - пошкоджено приватні будинки. На щастя, жерт та постраждалих немає.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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Попри те, що більшість людей вже виїхало із села, частина місцевих все ж залишилася у власних домівках. Вони розповідають, що селище регулярно обстрілюється, а до страшних звуків уже звикли. Через російську збройну агресію повністю зруйновано або згоріло чимало домівок, гинуть або отримують поранення цілі сім'ї, страждають від ворожих атак і тварини.

"Вже звикли, сьогодні теж уже стріляли, та я спав міцно. Хоч всі ці дні не могли нормально спати. Деколи біжимо до погребу. Іноді доводиться сидіти там по 2-3 години, поки все не затихне", - кажуть місцеві.

Також люди розповідають, що російські снаряди регулярно прилітають на подвір’я, а обстріли починаються рано вранці і закінчуються пізно ввечері.

"Усі докази військових злочинів, зокрема, руйнувань та порушення звичаїв війни і норм Міжнародного гуманітарного права на території області, фіксуються", - наголосили у ЗОВА.

Нагадаємо, окупанти намагаються оточити Попасну на Луганщині і взяти в кільце. Мер міста розповів, що ситуація в Попасній через атаки окупантів щодня лише погіршується. Обстріли РФ не вщухають.

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