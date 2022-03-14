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Російські військові зосередили зусилля на трьох напрямках: Арестович повідомив про ситуацію на фронтах

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Російські військові зосередили зусилля на трьох напрямках: Арестович повідомив про ситуацію на фронтах

en.wikipedia.org

У Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях ситуація залишається більш-менш спокійна.

Станом на обід 14 березня ситуація на фронті залишається контрольованою військово-політичним керівництвом України. ЗСУ завдають потужних ударів ворогу в районах його зосередження. 

Про це під час брифінгу 14 березня повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За словами Арестовича, російська армія визначилася з основними напрямками оперативних зусиль – це зона ООС, Маріуполь та Миколаїв. У Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях ситуація залишається більш-менш спокійна.

"Частину своїх військ противник перекидає на південь або на схід. Це все сталося завдяки мужньому супротиву мешканців Києва і сил оборони Києва, Чернігова, Харкова і Сум. Там ворог стає в оборону. Ми завдаємо по ньому ударів і наступальних дій він не вчиняє", - розповів радник керівника ОП. 

Він додав, що Повітряні сили України збили близько 7 літальних апаратів армії РФ, з них 4 літаків, 2 вертольоти, один безпілотник та кілька крилатих ракет. У відповідь противник завдавав ударів по містах України. За словами Арестовича, це спроби російських окупантів помститися за вправну роботу українських захисників. 

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