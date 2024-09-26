Російські втрати перевалили за 647 тисяч: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 26 вересня склали 647 800 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1400 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено:

танків - 8825 (+10)

бойових броньованих машин - 17348 (+44)

артилерійських систем - 18620 (+71)

РСЗВ - 1199

засобів ППО - 959 (+7)

літаків - 369

гелікоптерів - 328

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15946 (+67)

крилатих ракет - 2599 (+4)

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 25353 (+105)

спеціальної техніки - 3190 (+22)

Нагадаємо, якщо Україна збільшить мобілізацію та розширить оборонну промисловість, а країни Заходу почнуть надавати більше озброєння, тоді ЗСУ зможуть не тільки стримувати ворога, а й отримати можливість для проведення контрнаступу 2025 року.

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