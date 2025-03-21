Російські втрати в Україні перетнули нову критичну позначку: Сирський назвав цифри

Російські окупанти втратили понад 900 тисяч осіб, з яких понад півмільйона — з початку 2024 року.

Загальні втрати російських військ на сьогодні перевищили 900 тисяч осіб. З початку 2024 року, тобто за рік і майже три місяці, російські окупанти втратили понад півмільйона осіб — 540 790.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Завдяки професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України загальні втрати ворога в особовому складі перевищили 900 тисяч осіб. З початку 2024 року, за рік і майже три місяці, загальні втрати російських окупантів склали понад півмільйона осіб (540 790)", – йдеться в повідомленні.

Сирський подякував всім "за внесок у нашу боротьбу з російським агресором".

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами.

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