Російські z-канали ниють про розгром на Сумщині і великі втрати: що відомо

Кіндратівка на карті DeepState / © t.me/DeepStateUA

Реклама

Російські Z-пропагандисти скаржаться на розгром російських військ у Кіндратівці Сумської області.

На ниття у російських воєнних Telegram-каналах звернув український журналіст Денис Казанський.

Повідомляється, що армія РФ відступила з Кіндратівки з великими втратами. Великих втрат там зазнала російська 30-та окрема мотострілецька бригада окупантів.

Реклама

Противник скаржиться, що окупантів «крили» з HIMARS, про які вже довгенько не було нічого чути і все «супроводжувалося безперервними каруселями з FPV».

Пропагандисти стверджують, що ЗСУ перекинули на Сумщину колосальну кількість резервів з інших напрямків.

«З буферною зоною якось не дуже вийшло», — зауважив Казанський, натякаючи на погрози Путіна зробити з Сумщини так звану «буферну зону».

Зауважимо, що офіційного підтвердження інформації про звільнення Кіндратівки поки не було. Але про звільнення цього села писав DeepState.

Реклама

Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, Суми перебували під ворожою атакою. Після цього у деяких районах міста зникло світло.