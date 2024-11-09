Російські загарбники активно готуються до штурмів на півдні України – речник Сил оборони

Російські військові вже поповнили боєприпаси, наразі активно проводять розвідку позицій ЗСУ. Зокрема, інженерну та повітряну.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону.

За словами Влада Волошина, деякі штурмові групи вже переміщені на передові позиції. Це говорить про те, що найближчим часом ворог розпочне штурми.

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"Я маю на увазі не великий наступ, а штурмові дії на одній з ділянок лінії зіткнення", – додав він.

Речник також додав, що ворог продовжує обстріли не лише позицій сил оборони, а й міст на півдні України.

Нагадаємо, президент Туреччини наголошує, що для завершення війни необхідний діалог.

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