Російські загарбники атакують ЗСУ по всій лінії фронту: де найважча ситуація - Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 112 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів зафіксували на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ.

"За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 71 авіаудар, скинувши 119 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4300 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у повідомленні.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів, зокрема:

Липці, Вовчанськ, Глибоке, Малі Проходи, Стариця, Вовчанські Хутори та Ветеринарне Харківської області; Межове, Новоселівка Перша, Воздвиженка, Тимофіївка, Вовче, Гродівка, Велика Новосілка, Вугледар, Катеринівка та Єлизаветівка Донецької області.

У відповідь авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили пункт управління БПЛА та ЗРК «Бук».

Де атакують росіяни

На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала дев’ять. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій російських загарбників поблизу Верхньокам’янського, Спірного, Виїмки, Переїзного та Північного.

На Краматорському напрямку окупанти атакували сім разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив шість штурмів наших позицій неподалік Водяного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Чотири атаки росіян успіху не мали в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

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