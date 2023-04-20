Російські загарбники готуються до масової евакуації на півдні – мер Мелітополя

В Енергодарі російські агресори ходять по домівках та вимагають "здати анкети дітей".

Російські загарбники поки не проводять масову евакуацію з окупованих територій, але готуються до неї.

Про це під час Міжнародного саміту міст і регіонів розповів мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми наразі не можемо говорити, що розпочалася масова евакуація із Запорізької області, але те, що тенденція до початку евакуації є, то це факт", - зазначив Федоров.

Очільник Мелітополя зазначив, що в Енергодарі російські агресори ходять по домівках та вимагають "здати анкети дітей", яких вони зібрались евакуювати в період з 5 по 7 травня.

У Токмаку та Молочанську загарбники через гучномовці закликають місцеве населення їхати до Криму або до Мелітополя. Також росіяни почали вивозити обладнання з приміщень деяких банків і офісів.

"Це роблять повсюдно, і в окупованому Мелітополі, і в Енергодарі та інших містах... Масово знімають кондиціонери з усіх приміщень. Навіщо? Не зрозуміло", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головний розвідник України Кирило Буданов запевнив, що український план щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман пояснив мету візиту Путіна на окуповані території.

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