Російські загарбники намагалися відновити втрачені позиції в районі Харкова – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що відбувається на фронті протягом 5 травня.
Так, російські загарбники, які продовжують наступ на Донбасі та провокації у Придністров’ї й Білорус, намагалися відновити втрачені позиції в районі Харкова.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ввечері 5 травня.
Також зазначається, що ворог провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.
Нагадаємо, у Генштабі також повідомили, що окупанти несуть постійні втрати бойового складу. Задля того, аби лікувати поранених ворог почав використовувати лікарні на тимчасово захоплених територіях.
Читайте також: