Російські загарбники намагалися відновити втрачені позиції в районі Харкова – Генштаб

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли, що відбувається на фронті протягом 5 травня.

Так, російські загарбники, які продовжують наступ на Донбасі та провокації у Придністров’ї й Білорус, намагалися відновити втрачені позиції в районі Харкова.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ввечері 5 травня.

Також зазначається, що ворог провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів.

Нагадаємо, у Генштабі також повідомили, що окупанти несуть постійні втрати бойового складу. Задля того, аби лікувати поранених ворог почав використовувати лікарні на тимчасово захоплених територіях.

Про ситуацію з ліками та засобами реабілітації – брифінг заступниці керівника Офісу Президента

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