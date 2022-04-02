Російські загарбники намагаються захопити всю Херсонську область — Генштаб

Ворог також намагається взяти під контроль деякі населені пункти Донбасу.

Російські загарбники продовжують блокувати місто Харків і намагаються захопити всю Херсонську область.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Як зазначається, ворог намагається продовжити наступ на Ізюмському напрямку.

Крім того, на Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля, аби взяти під контроль населені пункти Рубіжне, Северодонецк, Попасна, Троїцьке, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка. Намагаються росіяни встановити повний контроль і над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку ворог також проводить штурмові дії, щоб вийти на адміністративні кордони Херсонської області.

Нагадаємо, російські окупанти мають наміри щодо виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

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