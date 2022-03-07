Російські загарбники нанесли потужні авіаудари по нафтобазах на Житомирщині: деталі

В смт Черняхів продовжують горіти нафтобази, обстріляні російськими окупантами.

Ввечері 7 березня російські війська обстріляли з повітря нафтобази у Житомирі та смт Черняхів Житомирської області. Станом на 21:30 у Житомирі пожежу локалізували.

Про деталі повідомляють в ДСНС України.

"Триває гасіння двох резервуарів ємністю по 10 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 9 резервуарів. Підрозділи ДСНС готуються до пінної атаки. Попередньо, жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 30 осіб та 7 од. техніки ДСНС.

У смт Черняхів горить два напівпорожніх резервуари ємністю по 2 тис. м. куб. Всього на території нафтобази 17 резервуарів. Відстань до житлових будинків близько 500-600 м. Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучено 24 особи та 5 од. техніки ДСНС", - розповіли рятувальники.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua

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