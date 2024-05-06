Російські загарбники обстріляли Угроїди на Сумщині: є поранені, серед них — діти

Вдень 6 травня російська армія обстріляла селище Угроїди, що на Сумщині з артилерії. Відомо про трьох поранених, серед них двоє дітей. Усіх шпиталізували.

Про повідомила секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта у коментарі "Суспільному".

"Сьогодні вдень був артобстріл. В результаті поранено одного чоловіка 1944 року народження. Також мінно-вибухові травми отримали двоє хлопчиків 2009 та 2010 року народження. Всіх поранених доправлено до медичних закладів. Є пошкодження будинків. Мені відомо про три, у них вибиті вікна", – розповіла Ірина Юхта.

Нагадаємо, російські війська атакували енергосистему Сумської області в ніч проти 6 травня. Ворог застосував дрони Shahed 136 та інше озброєння для ударів по населених пунктах області.

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