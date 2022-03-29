Російські загарбники обстрілюють окуповані села в Україні, щоб звинуватити у цьому ЗСУ - РНБО

Окупанти відганяють свою техніку та здійснюють обстріли з околиць сіл.
Російські загарбники обстрілюють українські села, щоб звинуватити у цьому ЗСУ.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Окупанти відганяють свою техніку та здійснюють обстріли з околиць сіл. Після таких атак деякі "визволителі" проходять по селу, допомагають людям вибратися з-під завалів, розповідаючи легенду про те, що наступ був від ЗСУ, нібито українські військові з мінометами та кулеметами здійснюють обстріли, а потім повідомляють людям, що це зробили ЗСУ.
"Люди піддаються маніпуляції військових рф, яка полягає у тому, що начебто їх будинки були спалені ЗСУ. Застерігаємо: українські військові ніколи не здійснюють обстріли по населених пунктах, де дислокуються російські військові, без попередньої перевірки та переконавшись, що знищення ворожої техніки не завдасть шкоди мирному населенню", - наголосили у Центрі.
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