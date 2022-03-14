Російські загарбники продовжують блокувати гуманітарний конвой до Маріуполя - Верещук

Тим маріупольця, яким вдалося виїхати із заблокованого міста, надається необхідна допомога.

Російські окупанти продовжують блокувати гуманітарний конвой з продуктами та медикаментами до Маріуполя, але сьогодні, 14 березня, змогли виїхати деякі жителі міста.

Про це розповіла 14 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Колону гуманітарного грузу з продуктами та медикаментами і водою продовжують тримати заблокованою у місті Бердянськ. Разом з тим, тим же маршрутом (Маріуполь-Бердянськ - ред.) сьогодні змогли виїхати змучені і втомлені війною маріупольці. Майже 250 легкових машин, що дає велику надію та вказує на те, що окупаційні війська без причини блокують у Бердянську такі потрібні продукти та медикаменти для наших людей. В місті, яке вони нещадно знищують", - сказала Ірина Верещук.

Міністерка наголосила, що усім тим, кому вдалося виїхати із заблокованого Маріуполя, надається необхідна допомога. Зокрема, йдеться про розміщення в безпечних умовах. За це відповідає керівник Запорізької ОДА Олександр Старух.

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