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Російські загарбники в Україні не зупиняться просто так: військовий експерт пояснив чому

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Російські загарбники в Україні не зупиняться просто так: військовий експерт пояснив чому

Фото: Associated Press

Росіяни, які прийшли на українську землю вбивати, грабувати та знищувати, - просто так не зупиняться. 

Російські загарбники в Україні не зупиняться просто так. Це не дозволить зробити їхній імперіалізм.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив військовий експерт Петро Черник.

“Вважаю, що росіяни будуть битися до останнього свого солдата. Не можна недооцінювати московський імперіалізм. Вони не збираються здаватися і вони не здадуться. Мобілізаційний ресурс в них доволі великий і звичайного заліза багато”, - наголосив він.

Нагадаємо, що в Маріуполі місцеві мешканці змушені жити на вулиці, бо окупанти зносять їхні домівки.

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