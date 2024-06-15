Російські загарбники взяли село Георгіївка Донецької області – аналітик BILD: мапа

Російські окупаційні війська почали наступати на село ще у березні.

Російські війська взяли село Георгіївка на Донеччині.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке у соцмережі X.

Село Георгіївка розташоване за 3 км на захід від Мар'їнки. До війни у Георгіївці жило близько 1000 осіб. Російські війська почали наступати на село ще у березні.

"Російські війська вторгнення захопили Георгіївку на Донеччині. Бої за село, де колись жили 1100 людей, почалися 11 березня і тривали три місяці. Отже, просування росіян на цій ділянці становило один кілометр на місяць. Під час фінального ривку Росія втратила сім танків та БМП", – зазначив аналітик BILD.

Село Георгіївка на карті / Фото: Twitter/JulianRoepcke

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що російські окупанти просуваються поблизу Авдіївки на Донеччині. Загарбники здыйснюють механізовані штурми на цій ділянці фронту.

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