Російські загарбники йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних: розповідь полоненого снайпера (відео)

Нові полонені загарбники вже не розказують слідчим СБУ, що приїхали в Україну на навчання. Ці байки були на початку, а зараз окупанти заздалегідь розуміють, що їм будуть давати накази вбивати цивільних українців.

Російські загарбники йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних.

Про це розповів полонений російський снайпер, передає пресцентр СБУ.

Українські захисники схопили снайпера під час бойових дій на території Волноваського району на Донеччині.

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"Нам прийшов наказ: написати згоду, що ми їдемо вбивати мирних громадян України. Я написав рапорт 29 числа, деякі написали відмову. Але замполіт сказав: "Підпишіть рапорт заново. Якщо не поїдете, то вас "на губу" відправлять (гауптвахта – ред.) або просто звільнять", – говорить полонений.

Російський військовий зробив вибір – убивати українців, щоб не сидіти в російській тюрмі… "Але ймовірно, сидітиме в українській. Адже війна для нього скінчилася, він затриманий та дає свідчення СБУ. Викриває не лише себе, а й злочини інших своїх співвітчизників", - підсумували в СБУ.

Нагадаємо, в Україні скерували до суду першу справу про зґвалтування під час війни. У березні 2022 року під час окупації Броварського району обвинувачений разом з співслужбовцем увірвався до приватного будинку в одному із сіл та застрелив його господаря. Потім він разом із іншим військовослужбовцем країни-агресорки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожуючи насильством і зброєю потерпілій та її малолітній дитині, яка перебувала поруч, неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця.

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