Окупанти збудували базу на півночі Кримського півострова (відео)

Про це OSINT-аналітик Брейді Африка повідомив у Twitter.
Російські загарбники збудували базу на півночі Кримського півострова.
Про це OSINT-аналітик Брейді Африка повідомив у Twitter.
Зокрема, він опублікував супутникові знімки, на яких видно вертолітний майданчик, укріплений периметр та автомобільні галси.
@GeoConfirmed: 46.0807, 34.8133— Brady Africk (@bradyafr) February 4, 2023
Зазначимо, що напередодні так звана влада у Криму заявила, що націоналізувано близько 500 об'єктів нерухомості на півострові, включаючи деякі, які належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.
Опубліковані аналітиком координати свідчать, що військову базу окупантів побудовано на Арабатській стрілці. Зокрема у тимчасово окупованому Генічівському районі Херсонської області.
Нагадаємо, модель та власниця тату-студії Аліна Левчук показала, як виглядали запрошення, на п'яні вечірки, де знущались з дівчат. За її словами, там немає жодного натяку на алкоголь чи насильство, а навпаки - йшлось про благодійність.
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