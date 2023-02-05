Окупанти збудували базу на півночі Кримського півострова (відео)

Про це OSINT-аналітик Брейді Африка повідомив у Twitter.

Російські загарбники збудували базу на півночі Кримського півострова.

Про це OSINT-аналітик Брейді Африка повідомив у Twitter.

Зокрема, він опублікував супутникові знімки, на яких видно вертолітний майданчик, укріплений периметр та автомобільні галси.

Зазначимо, що напередодні так звана влада у Криму заявила, що націоналізувано близько 500 об'єктів нерухомості на півострові, включаючи деякі, які належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.

Опубліковані аналітиком координати свідчать, що військову базу окупантів побудовано на Арабатській стрілці. Зокрема у тимчасово окупованому Генічівському районі Херсонської області.

Нагадаємо, модель та власниця тату-студії Аліна Левчук показала, як виглядали запрошення, на п'яні вечірки, де знущались з дівчат. За її словами, там немає жодного натяку на алкоголь чи насильство, а навпаки - йшлось про благодійність.