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Окупанти збудували базу на півночі Кримського півострова (відео)

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
1193
Час на прочитання
1 хв
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Окупанти збудували базу на півночі Кримського півострова (відео)

Фото: "Схеми"

Про це OSINT-аналітик Брейді Африка повідомив у Twitter.

Російські загарбники збудували базу на півночі Кримського півострова.

Про це OSINT-аналітик Брейді Африка повідомив у Twitter.

Зокрема, він опублікував супутникові знімки, на яких видно вертолітний майданчик, укріплений периметр та автомобільні галси.

Зазначимо, що напередодні так звана влада у Криму заявила, що націоналізувано близько 500 об'єктів нерухомості на півострові, включаючи деякі, які належать високопоставленим українським політикам і бізнесменам.

Опубліковані аналітиком координати свідчать, що військову базу окупантів побудовано на Арабатській стрілці. Зокрема у тимчасово окупованому Генічівському районі Херсонської області.

Нагадаємо, модель та власниця тату-студії Аліна Левчук показала, як виглядали запрошення, на п'яні вечірки, де знущались з дівчат. За її словами, там немає жодного натяку на алкоголь чи насильство, а навпаки - йшлось про благодійність.

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Дата публікації
Перегляди
1193
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