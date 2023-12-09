Російські загарбники жаліються на снаряди, які постачає Північна Корея (фото)

Снаряди мають різну дальність польоту, що критично впливає на точність.

Російські загарбники почали масово жалітись на снаряди, які їм постачає Північна Корея у зв'язку з систематичним розльотом по дальності під час ведення вогню.

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Про це інформує Telegram-канал "Только вперед".

Повідомляється, що за результатом перевірки 5-ти випадкових корейських зарядів NDT-3 з однаковим маркуванням з'ясувалося:

не завжди присутній дротик-розмішувач у гільзах

явні відмінності порохів за кольором, що опосередковано свідчить про різницю його згоряння

на деяких гільзах є сліди відкриття герметизуючих кришок

рівноважні зв'язки пороху у багатьох гільзах порушені

Загарбники стверджують що через такі дефекти снаряди мають різну дальність польоту, що критично впливає на точність ведення вогню.

Снаряди КНДР

Снаряди КНДР

Снаряди КНДР

Снаряди КНДР

Снаряди КНДР

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни-члени Євросоюзу переоцінили свої технічні можливості з виготовлення снарядів для України, але 1 млн боєприпасів таки буде доставлено до країни.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Євросоюз має розмовляти з будь-якими державами (за винятком деяких), які готові продати снаряди для України.

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