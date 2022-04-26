Російські війська завдають ударів по Маріуполю та блокують район "Азовсталі" – Генштаб ЗСУ

Російські військові 26 квітня продовжують обстрілювати Маріуполь з артилерії та авіації.
Окрім того, окупати блокують українських військових в районі заводу "Азовсталь".
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 квітня президент Росії Володимир Путін збрехав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про те, що Маріуполь нібито захоплений російськими військами і бойові дії там начебто вже не ведуться.
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