Російські війська завдають ударів по Маріуполю та блокують район "Азовсталі" – Генштаб ЗСУ

Російські війська завдають ударів по Маріуполю та блокують район "Азовсталі" – Генштаб ЗСУ

Російські військові 26 квітня продовжують обстрілювати Маріуполь з артилерії та авіації.

Окрім того, окупати блокують українських військових в районі заводу "Азовсталь".

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Російські загарбники не припиняють артилерійські обстріли та авіаційні удари по Маріуполю. Продовжується блокування підрозділів наших військ в районі заводу "Азовсталь", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 квітня президент Росії Володимир Путін збрехав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про те, що Маріуполь нібито захоплений російськими військами і бойові дії там начебто вже не ведуться.

За добу росіяни завдали 35 авіаударів по "Азовсталі" в Маріуполі (жестовою мовою)

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