Російські жінки шукають своїх чоловіків в Україні: надійшло вже 32 тисячі звернень

Російські жінки шукають своїх чоловіків в Україні: надійшло вже 32 тисячі звернень

Україна отримала близько 32 тисячі звернень від людей із РФ, які шукають російських військових.

У родичів російських військових немає жодної інформації і вони розуміють, що їм брешуть.

Про це в ефірі “24 каналу” повідомив радник голови МВС Віктор Андрусів.

З його слів, наразі звернення не є якимись масовими, основна їхня частина була на початку березня.

"Десь 12 000 звернень – може навіть більше – ми отримали на нашу лінію довіри, яка була створена якраз для російських громадян. І близько 20 000 звернень ми отримали у спеціальному боті від Telegram-каналу "Шукай своїх", – сказав Андрусів.

Він розповів, що під час звернення росіяни залишають контакти та дані своїх солдатів, чоловіків, синів, яких шукають.

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Нагадаємо, в Україні створили сайт "Окупант" з даними про військовополонених РФ.

Раніше в МВС представили сайт "Шукай своїх" з інформацією для росіян про загиблих та полонених військових РФ.