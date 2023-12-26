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Російські журналісти показали наслідки знищення корабля "Новочеркаськ": уламки знаходять по всій Феодосії

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Російські журналісти показали наслідки знищення корабля "Новочеркаськ": уламки знаходять по всій Феодосії

Фото: з відкритих джерел

В домівках навпроти навіть повилітали вікна.

Українські військові настільки потужно вгатили по російському десантному кораблю “Новочеркаськ”, що уламки від нього збирають по всій Феодосії.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український журналіст і блогер Денис Казанський.

“Десантний корабель "Новочеркаськ" внаслідок ракетного удару розірвало на шматки. Запчастини від нього тепер збирають у всій Феодосії. Команду, як ви знаєте, вже не знайдуть”, - розповів Казанський.

Водночас він додав і відео з пропагандистських каналів, де “журналісти” кажуть, що у Феодосії на вулицях можна зустріти “достатньо великі елементи корабля. Він влучив у землю та увійшов у неї практично на метр”. В домівках навпроти навіть повилітали вікна.

Російські журналісти показали наслідки знищення корабля “Новочеркаськ”

Російські журналісти показали наслідки знищення корабля “Новочеркаськ”

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на знищення російського десантного корабля Чорноморського флоту "Новочеркаськ" у тимчасово анексованому Криму.

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Дата публікації
Перегляди
2843
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