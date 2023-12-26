Російські журналісти показали наслідки знищення корабля "Новочеркаськ": уламки знаходять по всій Феодосії

Українські військові настільки потужно вгатили по російському десантному кораблю “Новочеркаськ”, що уламки від нього збирають по всій Феодосії.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український журналіст і блогер Денис Казанський.

“Десантний корабель "Новочеркаськ" внаслідок ракетного удару розірвало на шматки. Запчастини від нього тепер збирають у всій Феодосії. Команду, як ви знаєте, вже не знайдуть”, - розповів Казанський.

Водночас він додав і відео з пропагандистських каналів, де “журналісти” кажуть, що у Феодосії на вулицях можна зустріти “достатньо великі елементи корабля. Він влучив у землю та увійшов у неї практично на метр”. В домівках навпроти навіть повилітали вікна.

Російські журналісти показали наслідки знищення корабля “Новочеркаськ”

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на знищення російського десантного корабля Чорноморського флоту "Новочеркаськ" у тимчасово анексованому Криму.

Читайте також: