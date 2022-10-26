Російські ЗМІ пишуть про повітряні тривоги в Україні: стала відома цинічна мета окупантів

Російські окупанти почали розповсюджувати в месенджерах повідомлення про масштабну повітряну тривогу в Україні. Їхня мета - підкреслити власну “могутність”.
До 10 жовтня найбільша кількість повідомлень про повітряну тривогу в російських новинах була 24 лютого. Зараз же окупанти в своїх інформаційних каналах постійно росповсюджують дані про тривогу.
Про це пише видання Texty.org.ua.
Зазначається, що до 10 жовтня найбільша кількість повідомлень про повітряну тривогу в Україні була 24 лютого. Тоді всі провідні медіа писали, що є загроза вибухів та що громадян просять пройти в укриття. Однак до 10 жовтня російські ЗМІ про це якраз не писали.
Все змінилося після масштабної ракетної атаки на Україну 10 жовтня. У телеграм-каналах п’яти найбільших російських медіа почали писати про всі повітряні тривоги. Росіяни таким чином намагаються культивувати серед російського суспільства емоційні настрої, бо ті з захопленням спостерігали за вибухами у різних українських містах.
Крім того, російська пропаганда тепер пише і про перебої зі світлом. Роблять вони це, зокрема, і для того, щоб створювати ілюзію, що Україна начебто залишається “частиною РФ”.
Нагадаємо, що у Києві офіційно з’явилася вулиця Героїв полку "Азов".
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