Російських “мобіків” на Донбасі, які скаржились Путіну, кинули на штурм: загинули майже всі

Після скарги на дії командування з так званої "ДНР" мобілізованих з Іркутської області обіцяли перевести на “інше місце служби”. Натомість їх відправили в саме “пекло”.

Мобілізованих з Іркутської області РФ, які входили до батальйонів у складі полку 1439, відправили на штурм Авдіївського укріпрайону біля Донецька. Майже всі вони загинули.

Про це в п’ятницю, 3 березня, повідомили родичі мобілізованих виданню “Сибір.Реалії”.

“Мій віддзвонився – осколкове, у шпиталі. Каже, від полку нічого не залишилося. Відомо поки тільки про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому стані”, - повідомила дружина одного з “мобіків”.

За її словами, пораненому дадуть лише тиждень на поправку і знову кинуть “на передок”.

Раніше мобілізовані з Іркутської області, які перебувають під командуванням Слов'янської бригади окупаційних військ, тричі публікували відеозвернення зі скаргами, що їх відправляють на штурм за відсутності розвідки, зв'язку та підтримки артилерії.

Вони повідомили, що від листопада 2022 року їхній полк уже шість разів поповнювався новими мобілізованими. Вони згадали про “мобіків” з іншого батальйону, які служили у цьому ж полку і записували аналогічне відеозвернення. За словами солдатів, цей батальйон практично знищено.

Востаннє, 27 лютого, вони пожалілися президенту РФ Володимиру Путіну на “беззаконні та злочинні” накази командування.

“Командири з “ДНР” стріляють із автоматів по наших мобілізованих, бо [солдати] відмовляються йти до штурмових підрозділів”, - говорив у зверненні до Путіна один з “мобіків”.

Після цього губернатор Іркутської області запевнив, що мобілізованих, які не мають достатньої військової підготовки, повинні перевести до іншого місця несення служби.

Нагадаємо, раніше мобілізовані з Омської області РФ, яких відправили на війну в Україну, записали відео, в якому поскаржилися на розформування свого артилерійського полку і підпорядкування особового складу терористам так званої “ДНР”. Вони нарікають, що нові “командири” збирають в них гроші на бензин та погрожують без підготовки відправити на передову.

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