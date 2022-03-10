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Російських окупантів 10 березня зупинено на всіх напрямках - Генштаб

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Російських окупантів 10 березня зупинено на всіх напрямках - Генштаб

Associated Press

На Сіверському напрямку ЗСУ звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ від 10 березня. 

Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка.

Оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.

Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

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