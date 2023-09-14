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Російських окупантів накрила “злива” із гранат під Бахмутом: відео, яке вражає

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Російських окупантів накрила “злива” із гранат під Бахмутом: відео, яке вражає

Місто-фортеця Бахмут / фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Після скидання гранат з повітря окупанти у паніці кинулися до своєї “нори”.

Російські окупанти потерпають від “рясних гранатних злив” на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео опублікували в Держприкордонслужбі України.

Як зазначається, прикордонники завдали по опорному пункту противника “комбінований” удар, поєднавши роботу БпЛА-”бомберів” та мінометів. 

“Тож після скидання гранат з повітря хробаки у паніці кинулися до своєї “нори”, де їх і добили обстрілом з міномета. Дрон підтвердив якісне влучання в бліндаж з трьома кацапами. Після “прильоту” окупанти по радіо ще довго благали про медичну допомогу, але дочекалися лише на чорні пакети, де їм і місце”, - розповіли в Держприкордонслужбі.

Російських окупантів накрила “злива” із гранат

Російських окупантів накрила “злива” із гранат

Нагадаємо, що українські військові філігранно збили російський “Орлан”.

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Дата публікації
Перегляди
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