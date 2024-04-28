Російських окупантів стало менше: Генштаб оновив дані про втрати росіян

Станом на ранок 28 квітня 2024 року ЗСУ знищили 466 150 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1096 військових.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 28.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 466150 (+1096) осіб

танків ‒ 7279 (+11)

бойових броньованих машин ‒ 13991 (+20)

артилерійських систем – 11948 (+43)

РСЗВ – 1050 (+1)

засоби ППО ‒ 776 (+1)

літаків – 348

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9507 (+22)

крилаті ракети ‒ 2124

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 16065 (+46)

спеціальна техніка ‒ 1971 (+3)

Як повідомлялося, керівник українського ГУР Кирило Буданов розповів, як змінилася армія РФ від початку повномасштабної війни. Зокрема, з його слів, в РФ майже не залишилося контрактників з нормальним "бойовим" досвідом.

Читайте також: